Intercultura: borse di studio da A2A a Crotone, iscrizioni in scadenza

Fondazione Intercultura, grazie alla collaborazione con il Gruppo A2A, attraverso A2A Ambiente, rinnova il proprio impegno a favore degli studenti della provincia di Crotone, offrendo loro l'opportunità di trascorrere quattro settimane in Irlanda, ad Athlone, durante la prossima estate.

A disposizione degli studenti meritevoli nati tra il 1° settembre 2007 e il 30 giugno 2010, residenti o iscritti a una scuola secondaria di II grado della Provincia di Crotone sono previste quattro borse di studio che coprono integralmente la quota di partecipazione.



Per partecipare è sufficiente iscriversi entro il 20 gennaio 2025 sul sito di Intercultura dove sono disponibili tutte le informazioni relative ai requisiti per accedere alle selezioni nella pagina dedicata (scaricare la locandina dedicata a Crotone).

Una volta scaduti i termini di iscrizione, la fase selettiva prevede una prova di idoneità online, che si svolgerà il 24 gennaio 2025. Agli studenti sarà richiesto di compilare un fascicolo online e presentare la dichiarazione Isee2024 (ordinaria o Isee 2024 minorenni con genitori non coniugati e non conviventi).

Attraverso queste borse di studio, Fondazione Intercultura e A2A offrono ai giovani l'opportunità di potenziare le proprie capacità di apprendimento attraverso un approccio integrato che riflette le dinamiche della vita reale.

Il programma si fonda su quattro pilastri fondamentali: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, (Steam), ai quali si aggiunge l'arte, con l'intento di stimolare il pensiero creativo e l'applicazione delle arti in contesti pratici. L'arte, infatti, non si limita alla realizzazione di opere in uno studio, ma coinvolge la scoperta e la creazione di soluzioni innovative per la risoluzione dei problemi, l'integrazione di principi scientifici e la comunicazione efficace delle informazioni

Il progetto rappresenta una straordinaria opportunità per il futuro di questi giovani, offrendo un programma estivo di approfondimento linguistico con un focus su Steam nella pittoresca cittadina di Athlone.

Il programma prevede l’utilizzo innovativo della tecnologia per l'insegnamento della lingua inglese, attraverso progetti digitali come la creazione di un sito web personale. Tra le attività extracurriculari, sono inclusi anche laboratori di scienze e robotica. Questo progetto nasce con due obiettivi principali: ispirare e supportare le nuove generazioni a intraprendere percorsi coraggiosi e alternativi, sia negli studi che nel mondo del lavoro; e superare gli stereotipi di genere, promuovendo l’accesso delle ragazze e dei ragazzi alle materie tecnico-scientifiche, contribuendo così a bilanciare le opportunità nelle carriere e professioni Stem.