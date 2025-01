Digitalizzazione. Premio Vibo Smart, per candidarsi c’è tempo fino al 31 gennaio

Valorizzare i progetti delle scuole che propongano modelli innovativi e buone pratiche in tema di digitalizzazione, con particolare riferimento alla città di Vibo Valentia: è questo il concetto alla base del premio “Vibo Smart”, promosso dall’amministrazione comunale - assessorato all’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, e rivolto a tutte le scuole superiori della città.

In palio ci sono 1.000 euro per il progetto vincitore. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 31 gennaio prossimo, mentre per presentare il progetto c’è tempo fino al 15 maggio successivo.

Tutte le informazioni, con avviso e modulo di domanda, sono reperibili sul sito del Comune al seguente indirizzo http://smart.comune.vibovalentia.vv.it/articolo/avviso-pubblico-39.

L’ideatrice del premio, l’assessore Luisa Santoro, spiega le ragioni dell’iniziativa: “Vogliamo investire concretamente sulle giovani generazioni e far sì che siano loro a guidare il cambiamento anche nell’ambito di un mutamento tecnologico che è ormai parte sostanziale della nostra quotidianità. Il premio di 1.000 euro vuole soltanto essere un incentivo, perché il senso vero è valorizzare le tante eccellenze che abbiamo a Vibo Valentia ed il lavoro che si fa nelle nostre scuole grazie a dirigenti e docenti che si dedicano davvero alla crescita delle future generazioni, coniugandoli con la necessità di trasformare Vibo in una città smart”.

Possono presentare domanda di partecipazione al premio “Vibo Smart” - prima edizione 2025 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado vibonesi attraverso la candidatura di un progetto di innovazione digitale, che non sia già stato presentato o premiato in altri concorsi.

Le scuole possono candidare progetti e iniziative, svolti o in corso di svolgimento, in particolare sui temi legati alla tutela del paesaggio, allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà e valorizzazione del patrimonio ambientale, sociale e culturale ed al conferimento dei relativi servizi.