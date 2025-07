Confindustria: a Falerna tappa preselettiva del Talentis Gi Start-up Program

Si è svolta a Falerna, in provincia di Catanzaro, la seconda tappa preselettiva del Talentis GI Start-up Program 2025, promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria per sostenere l’imprenditoria innovativa.

È stata la seconda delle tre tappe nel Centro-Sud che porteranno alla finale nazionale di Capri, in occasione dell’annuale convegno dei Giovani Imprenditori in programma il 10 e 11 ottobre.

L’obiettivo dell’iniziativa resta quello di rafforzare l’ecosistema italiano dell’innovazione, creando sinergie tra startup, università, imprese e investitori. Il programma Talentis non è solo una vetrina per startup, ma una vera e propria rete di opportunità, capace di connettere idee, risorse e persone. Un invito a credere nell’innovazione come leva di riscatto anche, e soprattutto, nei territori del Sud. A renderlo noto Confindustria Giovani Crotone.

"La Calabria - continua la nota - si è dimostrata terreno fertile per idee, energia imprenditoriale e visione strategica.

I lavori sono stati introdotti dal Coordinatore Commissione Talentis Gisud, Angelo Astorino, Presidente GI Confindustria Crotone e Componente del Consiglio Direttivo dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria.

Durante l’evento cinque startup, con una forte componente regionale, hanno presentato i loro progetti: Alteredu, Capture, Dropper AI, Penelope e Doctorium. La Giuria, composta da rappresentanti del mondo accademico, imprenditoriale e dell’ecosistema della innovazione, ha premiato Doctorium, la piattaforma di telemedicina, made in Calabria, che consente l’accesso a consulti specialistici online, esempio concreto di come la tecnologia possa ridisegnare il sistema sanitario rendendolo più accessibile.

Non sono mancati approfondimenti verticali attraverso le due tavole rotonde ad alto contenuto strategico, moderate dalla giornalista e imprenditrice agricola Rosaria Talarico.

La prima dal titolo “Competenze per il futuro: alleanze tra università e impresa” a cui hanno partecipato Maurizio Muzzupappa, Direttore Dimeg dell’Unical, Marianna Mauro, Docente di Economia Aziendale presso l’Università Magna Graecia, Massimo Lauria, Prorettore Delegato per la Ricerca e trasferimento tecnologico presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e Valentina Mallamaci, Vice Presidente Giovani Imprenditori Unindustria Calabria.

Il dibattito ha evidenziato l’urgenza di migliorare il trasferimento tecnologico. Le Università calabresi stanno assumendo un ruolo centrale come hub di innovazione, seppur tra sfide strutturali. I Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria hanno rappresentato la necessità di strutturare e implementare il confronto tra mondo accademico e imprese del territorio per qualificarne le scelte e le strategie innovative e contribuire ad indirizzare la ricerca e l’innovazione svolta in ambito universitario.

Nella seconda “Dalla visione all’impatto: investire nei giovani”, si è discusso delle criticità del venture capital italiano, ancora poco dinamico rispetto al resto d’Europa. Giorgio Scarpelli, Senior Advisor Entopan, ha messo in evidenza il ruolo di Harmonic Innovation Hub, Ecosistema di competenze per l’economia circolare e l’innovazione armonica, nato in Calabria ed aperto a collaborazioni con l’area euro-mediterranea, per promuovere ed accompagnare startup, spin-off e PMI innovative.

L’impegno della Regione Calabria nell’utilizzo delle risorse europee per l’innovazione è stato al centro dell’intervento di Antonio Mazzei, Asset Manager progetti strategici, internazionalizzazione e nuove tecnologie di Fincalabra Spa.

Le parole del presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Catanzaro, Leone Luca Noto, hanno sintetizzato il messaggio della giornata. “L’innovazione non è una prerogativa delle grandi città. Il talento può – e deve – nascere anche qui”.

Un dato emblematico: quattro delle cinque startup selezionate in questa tappa sono calabresi, segnale forte di una nuova energia imprenditoriale che sta emergendo nel territorio. La sfida è convertire il patrimonio di ricerca e innovazione in valore socio-economico, migliorando i meccanismi di trasferimento tecnologico.

La vincitrice della tappa calabrese di Talentis, Doctorium, è stata premiata dal vicepresidente nazionale Giovani Imprenditori, Gianluca Costanzo, e dal presidente Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, Vincenzo Giovanni Squillacioti.

“È per noi motivo di orgoglio ospitare nella nostra regione una tappa del programma Talentis. Dare la possibilità a chi ha creato un prodotto o un servizio innovativo di condividere e confrontarsi con noi giovani Imprenditori genera un valore aggiunto significativo per tutti. La presenza all’evento ed in giuria dei tre Atenei calabresi, di Entopan e di Fincalabra conferma l’impegno dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria nel rafforzare e qualificare sempre più il confronto tra imprese, giovani e innovative, con il sistema accademico e con l’ecosistema dell’innovazione”, così ha concluso Vincenzo Giovanni Squillacioti, presidente Giovani Imprenditori Unindustria Calabria.