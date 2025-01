Trebisacce, rapina un minimarket armato di coltello: indagini in corso

Ammonterebbe a circa mille euro il bottino che un rapinatore è riuscito a sottrarre ad un minimarket di Trebisacce, l'incasso di una giornata di lavoro. L'episodio si sarebbe verificato nella serata di ieri, quando all'ora di chiusura un uomo - incappucciato ed armato di coltello - avrebbe fatto irruzione nell'attività commerciale, facendosi consegnare il denaro dal titolare.

Pochi attimi concitati, al termine dei quali la vittima ha allertato le forze dell'ordine che sono intervenute per i primi rilievi. Al momento sono in corso le necessarie indagini per cercare di ricostruire gli spostamenti del malvivente, anche con l'ausilio delle immagini di videosorveglianza.