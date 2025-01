Il vento sferza ancora il tirreno cosentino: alberi abbattuti e disagi in più località

Nonostante l'allerta meteo odierna riguardasse in particolar modo la fascia jonica (dove persiste l'allerta arancione per tutta la giornata odierna) molti problemi si stanno verificando, nel corso della mattinata, sul lato opposto della Calabria, ossia lungo la fascia tirrenica cosentina. Dopo lo stop alla circolazione dei treni (LEGGI) annunciato questa mattina, sono numerose le segnalazioni di disservizi e problemi che riguardano diverse località.

A Paola già questa notte un grande albero di bino si è divelto, crollando sulla scalinata d'ingresso dell'ospedale intitolato a San Francesco, senza ferire nessuno fortunatamente. Anche altri aberi di grandi dimensioni hanno ceduto al peso del vento, che sta soffiando incessantemente a 50 chilometri orari, causando diversi disservizi alla circolazione.

A San Nicola Arcella è stata disposta la chiusura della Strada Statale 18 in corrispondenza del ponte in località Canal Grande sempre a causa della caduta di numerosi alberi, alcuni dei quali rimasti pericolanti. La circolazione è stata dunque deviata su viabilità locale.

Anche a Santa Maria del Cedro si è verificata poi la caduta di numerosi alberi. In tutti i casi, non si registrano feriti, mentre si susseguono le ordinanze comuali che prorogano la chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, 15 gennaio, per la quale si prevede un'ultima estensione dell'allerta meteo.