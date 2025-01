Nuova ondata di maltempo: in Calabria è allerta rossa, chiuse anche le scuole

Calabria e Sicilia in allerta rossa per il maltempo. Come annunciato poche ore fa (QUI), la Protezione Civile ha diramato nel pomeriggio il comunicato ufficiale con le previsioni meteo per le prossime 24 ore.

Da quanto riferisce il Dipartimento, un nucleo di aria fredda in quota provocherà, nella giornata di domani, un progressivo peggioramento del tempo in particolare sulla nostra regione, su quella siciliana ed anche sulla Sardegna, con piogge e temporali e un’intensificazione dei venti, in estensione anche a Basilicata e Campania.

Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha quindi emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Avviso che prevede dal primo mattino di domani, venerdì 17 gennaio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria ed in estensione alla Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si annunciano anche venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti orientali sulle stesse regioni, in estensione a Basilicata e Campania, e mareggiate lungo le coste esposte.

Quindi, sempre per domani, e allerta rossa su ampi settori della Calabria e della Sicilia mentre quella arancione è prevista sui settori orientali della Sardegna, su parte della Sicilia e sulla Calabria centro-orientale. Valutata infine allerta gialla su settori delle stesse regioni.

La comunicazione della Protezione Civile arriva dopo che anche la Regione Calabria aveva diramato nel primo pomeriggio odierno un preavviso, annunciato dalla prossima notte un’area depressionaria formatasi sullo Ionio Meridionale che determinerà appunto una marcata fase di maltempo sulla Calabria, con precipitazioni intense e persistenti, specie sulla Città Metropolitana di Reggio Calabria e sui settori ionici, e un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali che potrebbero determinare mareggiate sulla costa ionica.

In pratica sarà quindi allerta rossa sulla Calabria meridionale (Cala 4 e 8) e sulla fascia ionica centrale (Cala 7); allerta arancione invece lungo la fascia ionica delle province di Crotone e Cosenza (Cala 5 e 6); gialla, infine, sui settori tirrenici centro settentrionali (Cala 1, 2 e 3).

Sono state pertanto allertate tutte le componenti e le strutture operative del sistema di protezione civile regionale con l’invito ai sindaci dei Comuni interessati ad attivare le fasi previste dal Sistema di allertamento regionale e più in generale dai propri piani comunali; alcuni enti hanno già disposto la chiusura di tutte le scuole.

Ai cittadini viene consigliato invece di prestare la massima prudenza negli spostamenti e con particolare attenzione ai punti critici rappresentati dai sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali, lungomari ecc.