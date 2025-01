Uomini violenti con le compagne, in quattro sottoposti alla sorveglianza speciale

Quattro persone sono state sottoposte alla sorveglianza speciale poiché si ritiene abbiano perseguitato e maltrattato le rispettive compagne.

Ad eseguire le misure, disposte dal Tribunale di Catanzaro su proposta del Questore, sono stati stamani gli agenti della Polizia di Stato.

L’istruttoria sui casi è stata condotta infatti dalla Divisione anticrimine e avrebbe fatto emergere un’escalation inquietante di violenze e vessazioni, sia fisiche che psicologiche che, in alcuni casi, avrebbero visto le vittime prese a pugni in faccia, oppure minacciate di morte, subendo anche lezioni personali e atteggiamenti di controllo oppressivo che avrebbero procurato in loro una costante paura e insicurezza.

I quattro indagati, due residenti a Catanzaro, uno a Gasperina e l’altro a Satriano, avrebbero reiterato nel tempo le loro condotte definite “pesantemente vessatorie” così come i maltrattamenti, manifestando, pertanto, delle personalità violente. Contestuale al procedimento penale è stata prevista la proposta di Sorveglianza del Questore.

La Questura di Catanzaro rinnova il proprio invito a tutte le vittime di violenza a denunciare senza esitazione, garantendo supporto e protezione attraverso il numero di emergenza 112 e i centri antiviolenza attivi sul territorio.