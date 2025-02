Abusi sessuali su una studentessa, bidello sottoposto alla sorveglianza speciale

La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro, su proposta del Questore, ha sottoposto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza due soggetti.

Il primo è un collaboratore scolastico di 41 anni, residente a Montepaone, accusato di aver costretto una studentessa, minore di quindici anni, a seguirlo in bagno, dove avrebbe compiuto degli “atti invasivi e non consenzienti”.

L’episodio, di particolare gravità, ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

Il secondo è invece un 58enne residente a Soverato, ritenuto responsabile di reiterati comportamenti prevaricatori nei confronti dell’ex compagna, con atteggiamenti aggressivi e persecutori che hanno generato nella donna un forte stato di ansia e paura.

La Sorveglianza Speciale, disposta in due anni per entrambi, rappresenta uno strumento essenziale per la tutela delle persone offese e per la prevenzione di ulteriori trasgressioni.

Ai soggetti destinatari della misura, infatti, è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, mantenendo una distanza di almeno 500 metri, oltre al divieto di soggiorno nel comune in cui la presunta vittima ha la sua dimora abituale.