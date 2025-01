Mancato riconoscimento indennità rischio radiologico: infermieri diffidano la Dulbecco

Nella giornata odierna, lunedì 20 gennaio, gli infermieri del blocco operatorio dell'Aou Dulbecco, tramite il loro difensore Giancarlo Pitaro, hanno diffidato l'Azienda per il mancato riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico spettante ex lege e già percepita negli anni passati dagli stessi lavoratori, negata da novembre 2024.

Tale indennità, per come si legge nella diffida, è dovuta in quanto "gli infermieri istanti hanno sempre svolto, e tuttora svolgono, la medesima attività professionale all’interno dei medesimi locali e dello stesso blocco operatorio, correndo il medesimo rischio di esposizione radioattiva; - la corresponsione dell’indennità di esposizione al rischio radiologico costituisce oltre che un obbligo imposto dalla Legge, anche una forma di compensazione e gratificazione per il lavoratore, il quale si espone in prima persona con il proprio corpo al rischio radiologico al fine di garantire l’assistenza sanitaria e le cure ai pazienti".

Con questa azione, gli infermieri hanno chiesto di "revocare in autotutela e/o annullare la determinazione e conseguentemente a voler riconoscere a tutti i lavoratori istanti l’indennità di rischio radiologico e i giorni di riposo biologico per come previsti dalla legge" avvisando che, in difetto, "saranno costretti a tutelare le loro ragioni dinanzi l'ispettorato del lavoro e davanti l'Autorità Giudiziaria".