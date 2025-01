Concorsi pubblici regionali: prorogate tutte le graduatorie per altri 24 mesi

Antonello Talerico

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato due nuove proposte di legge per prorogare la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici regionali. La prima, si riferisce al settore “amministrativo” ; la seconda, riguarda invece il personale degli enti e delle aziende del servizio sanitario.

Il consigliere Talerico ha commentato l’importanza di questo nuovo intervento legislativo: “L’approvazione di queste due leggi è un passo ulteriore verso un sistema di assunzioni pubbliche più equo e stabile. Garantiamo la valorizzazione del lavoro svolto dai partecipanti ai concorsi pubblici e rispondiamo alle necessità operative delle amministrazioni e del settore sanitario, prevenendo disservizi legati ai ritardi nelle assunzioni”.

"Con la detta proroga, le graduatorie “sanitarie” e “amministrative” dei concorsi pubblici regionali ancora vigenti rimarranno valide per ulteriori 24 mesi, evitando inutili sprechi di risorse e riducendo la necessità di bandire nuovi concorsi. L’obiettivo – ha aggiunto – è quello di creare un sistema pubblico che sia più efficiente, trasparente e vicino a tutti coloro che partecipano validamente ad una selezione concorsuale”.

"Anche gli idonei della graduatoria del concorso pubblico degli istruttori amministrativi/contabili nei centri per l’impiego regionali è stata prorogata per lo stesso periodo ti tempo e, ciò anche per consentire di colmare le carenze di personale nelle pubbliche amministrazioni calabresi (dipartimenti regionali, enti strumentali, etc…). Adesso – conclude Talerico - però sarà importante sollecitare lo scorrimento di queste graduatorie da parte di tutti quegli enti pubblici che potranno (dovranno) farlo, evitando di bandire ulteriori concorsi per profili analoghi che rappresenterebbe soltanto un ulteriore spreco di risorse finanziarie e di tempo".