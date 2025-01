Ospedale Trebisacce, riattivata Medicina. Comitato: merito a chi ci ha creduto e combattuto

Bene la riattivazione nell’ospedale di Trebisacce, nel cosentino, del Reparto di Medicina dove sono stati disposti 21 posti letto ordinari, quattro in DH ed altri quattro in DH multidisciplinare.

Non nasconde la sua soddisfazione Giuseppe Mangone, a nome del Comitato Civico Ospedale Trebisacce: “finalmente - dice - dopo mille battaglie fatte su ogni tipo di campo in difesa ed a tutela della salute, del rispetto dei diritti sanitari e socio sanitari, un primo concreto ostico risultato viene portato a casa”.

Nonostante questo successo, però, qualche critica non è mancata: “alle critiche rispondiamo con i fatti: non sono bastati tutti i decessi avvenuti finora…? Come si fa a non essere contenti dopo aver riattivato un servizio sanitario pubblico gratuito che dà possibilità nuovamente di godere di quei diritti che in modo scellerato negl’anni passati erano stati negati…?”, aggiunge.

Mangone non manca però vuole riconoscere i meriti di questo risultato, soprattutto “a chi c’è sempre stato, a chi non si è mai defilato, a chi ha sbattuto i pugni sui tavoli, a chi ha affrontato sempre tutto mettendoci la faccia e di petto in ogni circostanza!”

Il riferimento è anche a quanto, durante le manifestazioni organizzate dal Comitato, anche al freddo ed al gelo, non abbia “mai sghignazzato, fatto spalluccia o deriso ipocritamente tutti coloro i quali finora hanno sempre attivamente lottato! A chi non lo ha mai fatto per campagna elettorale!”

“Come dicevamo, parlano i fatti!” sbotta poi Mangone, rammentando “a chi se ne fosse dimenticato” l’importanza del lavoro sinergico e costruttivo “che dovrebbe essere fatto ogni giorno da chiunque nel suo piccolo per poter fare del bene per l’Ospedale di Trebisacce”.

Dunque, un grazie a quanti si sono mostrati “sensibili, disponibili, umani, coraggiosi e caparbi alla riattivazione di questo importante servizio ed in particolare a tutte le parti politiche Regionali, all’Amministrazione Comunale, ai vari Dirigenti e Tecnici di ASP Cosenza e presenti a Trebisacce ed a Cosenza in sede centrale, a tutto il personale sanitario e non dell’Ospedale di Trebisacce e del Distretto Territoriale, che quotidianamente con dedizione e professionalità assolvono al proprio lavoro per garantire tutti i principali servizi a tutta quell’utenza che ne necessità con grande importanza”, ma ovviamente anche a tutta la cittadinanza.