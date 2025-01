Tassa soggiorno, Pd Cirò Marina: “Amministrazione ammetta fallimento riscossione”

"La capacità di riscossione è un indicatore significativo, perché per un Ente è fondamentale, ai fini dell’attuazione della sua programmazione politico-economica. Invece una scarsa capacità di riscossione, rischia di incidere sull’effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell’ente e mette in crisi gli equilibri finanziari nel caso in cui si finisca di sovrastimare i crediti e di conseguenza il risultato di amministrazione". Così in una nota il circolo di Cirò Marina del Partito Democratico.



"L'ammissione dell'assessore al bilancio, che abbiamo appreso nei giorni scorsi a mezzo stampa sulla vicenda della scarsa capacità della riscossione della tassa di soggiorno da parte del comune di Cirò Marina, semmai c'è ne fosse bisogno, è una prova provata delle difficoltà del nostro ente sul tema dei tributi. L’assessore Andrea Aprigliano ha esplicitamente dichiarato che Cirò Marina dovrebbe incassare 120mila euro l’anno, ma ne riesce a recuperare solamente 42mila" viene specificato. "Tutto ciò è per noi inaccettabile dato il clamore mediatico negli anni sollevato dal consigliere Notaro che parlava di rivoluzione e del sindaco, veterano dei bilanci del comune da decenni, che non riesce a trovare soluzioni concrete. È fallimento vero e proprio se paragoniamo i risultati raggiunti, o per meglio dire "non conseguiti", nonostante solagan e “storie” la riscossione è circa un terzo di quella prevista. Tutto ciò però fa da contraltare alle spese enormi sostenute dall'ente per la stagione estiva, fatto che il nostro partito sta denunciando a più riprese senza ovviamente ottenere, ancora ad oggi, le precise risposte".

"I dati discussi dall'assessore Aprigliano dunque mettono a nudo i fallimenti chiari della giunta comunale che, come sospettavamo, fomenta e promuove iniziative per lo più insostenibili e inutili, cercando di ingannare i più, con dati che a ragion veduta sono stati smentiti" viene affermato in conclusione. "La verità prima o poi viene sempre a galla".