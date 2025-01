Emessi nel catanzarese tre avvisi orali aggravati

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Catanzaro, nelle ultime 24 ore ha emesso tre avvisi orali aggravati, previsti dal Codice Antimafia, nei confronti di altrettanti pregiudicati, rispettivamente di San Sostene, Cerva e del capoluogo.

Il primo, un 43enne con plurimi precedenti per associazione finalizzata al traffico illecito e detenzione ai fini di spaccio, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel mese di dicembre 2024. Il secondo, un cinquantenne con analogo pedigree criminale, parimenti ammonito a cambiare condotta di vita.

Anche per il terzo, un ventottenne residente nel quartiere rom di via Teano, che annovera numerosi precedenti per furto aggravato, lesioni personali, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e condannato anche lui con sentenza definitiva nel mese di novembre 2024.