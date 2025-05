Nel catanzarese emessi avvisi orali aggravati a due soggetti pericolosi

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, il Questore di Catanzaro ha emesso due provvedimenti di due Avviso Orale Aggravato ad altrettanti soggetti: un 25enne di Carlopoli ed un 37enne di Lamezia Terme.

L’Azione, proposta della Compagnia dei Carabinieri lametini e di Soveria Mannelli, scaturisce all’esito dell’attività istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine - Sezione Misure di Prevenzione.

Il primo, ha già precedenti per spaccio di droga, risalenti a giugno del 2021. Nell’episodio più recente dello scorso mese di aprile, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida di veicolo in stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti.

L’altro soggetto, è un pluripregiudicato che annovera trascorsi giudiziari di varia natura, tra i quali truffa, furto aggravato, maltrattamenti in famiglia, minaccia e danneggiamento, droga. Ha a suo carico tre condanne definitive delle quali, la più recente è di novembre 2024 divenuta irrevocabile il mese dopo, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’Avviso Orale Aggravato, che il Questore emette in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, impone specifiche restrizioni ai destinatari, con l’obiettivo di dissuaderli dal persistere in condotte criminose.

È una misura di prevenzione che rientra nel più ampio quadro di attività prevenzionali dei fenomeni delinquenziale, finalizzate a ridurre il rischio di recidiva e a tutelare la sicurezza dei cittadini, impedendo che soggetti con un trascorso penale grave possano continuare a costituire una minaccia per la comunità.

In caso di reiterazione dei reati e dell’inosservanza del provvedimento, che è sanzionata con una pena in carcere fino a tre anni e con il sequestro delle cose o dei mezzi utilizzati, il Questore può proporre al Tribunale di emettere il provvedimento della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per i trasgressori.