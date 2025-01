Spaccio ad Arghillà, fermato e arrestato: con sé dosi di marijuana e bilancino

Gli hanno trovato la marijuana già suddivisa in dosi pronte per essere vendute e un bilancino di precisione, ed è così che per un giovane di Arghillà sono scattate le manette con l’accusa di spaccio.

I carabinieri, mentre percorrevano le strade del popoloso quartiere di Reggio Calabria, nei pressi del polo sanitario, hanno notato un gruppo di ragazzi dai comportamenti ritenuti sospetti.

La loro presenza in un punto strategico e frequentato della città non ha lasciato indifferenti i militari che hanno deciso di intervenire ed eseguire un controllo. Alla vista della gazzella, però, il gruppo ha tentato di disperdersi ma con prontezza e tempestività i Carabinieri sono riusciti a fermare uno di loro.

Perquisito, il giovane è stato trovato con quasi 20 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio. Scovato poi anche un bilancino di precisione, strumento che conferma l’intenzione di vendere gli stupefacenti.

Inevitabile l’arresto per il ragazzo, con precedenti proprio per reati legati alla droga, che è stato portato in caserma per le formalità di rito e poi trasferito nel carcere di Reggio Calabria, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria.