Non si ferma all’alt: trovato con taglierino, droga e senza patente di guida

Nell’ambito di alcuni servizi straordinari sul territorio, predisposti dal Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, nelle zone della movida cittadina, gli agenti della Volante hanno notato un veicolo che viaggiava a forte velocità in una via del centro.

Nonostante l’intimazione a fermarsi, il mezzo ha proseguito ugualmente la sua corsa per alcuni chilometri, fino ad essere fermato da una seconda volante intervenuta appositamente.

Il soggetto a bordo dell’auto era visibilmente in forte stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’assunzione di alcolici e l’atteggiamento di forte resistenza mostrato al momento del controllo, ha indotto i poliziotti a ritenere che potesse nascondere qualcosa, armi o comunque oggetti atti ad offendere.

Per questo è stata effettuata una perquisizione personale e veicolare che ha portato a ritrovare esito un taglierino con una lama di dieci centimetri, per una lunghezza complessiva di venti tre, ed una busta bianca, termo-sigillata, con all’interno della marijuana per un peso netto di circa un grammo. Da ulteriori accertamenti, inoltre, si è appurato che la patente di guida gli era scaduta.

Di conseguenza, si è proceduto all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, e alla segnalazione alla competente Autorità amministrativa per l’uso personale di stupefacente e per il titolo di guida scaduto.

Sempre nell’ambito delle stesse attività, nella zona di Moderata Durant gli agenti della Volante, a seguito di una perquisizione personale scaturita dall’atteggiamento ostile di una persona sottoposta a un regolare controllo di Polizia, ha deferito in stato di libertà un soggetto trovato in possesso di un coltello con lama retrattile e a doppio filo della lunghezza pari a dieci centimetri, procedendo poi al relativo sequestro.