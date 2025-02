Crotone, protesta ex lavoratori Abramo: incontro in Prefettura

Nella mattinata odierna, i rappresentanti regionali delle Ooss Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, sono stati accolti dal Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, in ordine alla protesta sindacale contro la disdetta del Ccnl Telecomunicazioni destinato ad essere sostituito dal nuovo, sottoscritto da Associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, a loro dire, non rappresentativi.

I rappresentanti sindacali, sono stati accompagnati dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Crotone i quali hanno voluto esprimere, con la loro presenza, vicinanza e attenzione ai lavoratori.

Nel corso della riunione è stato inoltre consegnato un documento sottoscritto, nel quale viene rivendicato il sistema delle tutele sindacali, specifico del comparto di cui il nuovo Ccnl non terrebbe conto.

Hanno rimarcato infine come le condizioni di un lavoro dignitoso e, più generalmente, il benessere lavorativo, rappresentino un’opportunità anche per le aziende, poiché si riflettono direttamente sugli indici produttivi delle stesse e quindi sulla qualità dei servizi erogati, in un territorio economicamente fragile come quello calabrese e nello specifico crotonese, connotato da un alto tasso di disoccupazione.