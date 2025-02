Castrovillari. Pizzicato a spacciare in pieno centro, fermato e arrestato

Avrebbe spacciato in pieno centro città ma è stato notato e beccato dai carabinieri proprio mentre cedeva una dose ad un “cliente”.

È accaduto a Castrovillari, popoloso centro del Pollino, nella centralissima Piazza Matteotti. I militari, di pattuglia come ogni giorno, si sono insospettiti per l’atteggiamento di un soggetto che, già noto, è stato riconosciuto come un assuntore di droga.

Si sono così appostati in attesa di capire meglio quei suoi movimenti anomali e non è trascorso molto tempo, infatti, prima che il 27enne fosse visto cedere un piccolo involucro all’acquirente per poi allontanarsi di fretta, dopo essersi fatto consegnare 15 euro.

Osservando la scena, i carabinieri sono dunque intervenuti bloccando i due e ritrovando i soldi addosso al presunto spacciatore: l’involucro ceduto era invece una dose di eroina di cui l’assuntore avrebbe tentato invano di disfarsi gettandola a terra, ma che è stata recuperata immediatamente.

Da qui ne è seguita una perquisizione a casa del giovane, dove sono stati trovati due bilancini di precisione che si ritiene fossero utilizzati per pesare le dosi di droga.

Il tutto è stato sequestrato mentre il giovane, in considerazione degli elementi raccolti, è stato arrestato in flagranza per spaccio di stupefacente, ed è ora in attesa di essere giudicato per direttissima.