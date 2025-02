Slot machine online: quali tipologie esistono

Le slot machine sono tra i più noti dispositivi presenti nei casinò fisici e, grazie all’evoluzione tecnologica e digitale, sono riusciti ad approdare anche su quelli online.

Le piattaforme di giochi da casinò ospitano generalmente un gran numero di slot machine online , software evoluti che differiscono fra loro per grafica e funzionalità. A seconda dei casi, si potranno avere slot di base o più evolute, con jackpot fisso o progressivo, 3d, con bonus, a tema e altro ancora.

Di seguito andremo a scoprire quali sono le principali tipologie esistenti e quali sono gli aspetti caratterizzanti.

Le slot classiche e video slot

Le slot machine online classiche sono tra le più semplici che è possibile trovare sulle piattaforme dedicate e rappresentano, di fatto, il modello base, direttamente ispirato alle macchinette meccaniche. In pratica, si tratta di quelle slot dotate di 3 o 5 rulli e di 3 o 4 file orizzontali, le quali permettono di ottenere un premio quando simboli uguali si allineano lungo una delle righe di vincita. In questo caso, non sono in genere previsti giochi bonus e vincite legate a combinazioni particolari.

Le video slot sono invece slot machine online più elaborate rispetto alle precedenti. Dotate di almeno 4 rulli e di un numero variabile di file, offrono più linee di vincita e possono prevedere anche diverse combinazioni vincenti, non necessariamente legate alla singola linea. Oltre a questo, possono essere completate con giochi secondari, bonus e funzioni aggiuntive. Anche a livello grafico e sonoro questa tipologia di slot risulta più elaborata rispetto a quella classica.

Slot machine online a tema

Una particolare tipologia di slot machine online è costituita da quelle a tema. In questo caso, la grafica la fa davvero da padrona e viene utilizzata per ricreare immagini, scenari, ambientazioni ispirate a specifiche epoche storiche, film, serie tv, programmi televisivi, personaggi, eventi, sport, marchi e altro ancora.

In queste video slot nulla è lasciato al caso. Dai simboli presenti sui rulli allo sfondo, dai giochi collegati alle musiche, tutto rimanda al tema principale e punta a creare un’atmosfera immersiva e coinvolgente.

Slot machine con bonus

Questa tipologia di slot machine permette di vincere dei round bonus, i quali permettono di sbloccare nuovi giochi, nuove combinazioni, jackpot, moltiplicatori e via dicendo. Come sempre, per ottenere il bonus è necessario far uscire la giusta combinazione.

Slot machine con jackpot fisso o progressivo

Il jackpot delle slot machine è una combinazione particolare che permette di vincere una somma di denaro più elevata rispetto a quella offerta dalle normali combinazioni. Le slot machine online offrono due tipologie di jackpot: fisso e progressivo. Mentre il primo, noto anche come flat top, permette di vincere, quando si ottiene la giusta combinazione, una somma fissa e non destinata a mutare nel tempo, il secondo prevede un progressivo aumento di tale somma.

La crescita del jackpot progressivo è strettamene legata al numero di giocate effettuate da tutti gli utenti che hanno utilizzato quella specifica slot, in quanto una piccola percentuale di ogni puntata viene destinata al montepremi. Anche in questo caso, per vincere è necessario ottenere la giusta combinazione, la quale risulta, in genere, piuttosto complessa e rara.