Fermati tentano la fuga, bloccati e trovati con oltre un chilo e mezzo di coca

Sono stati beccati con un chilo e seicento grammi di cocaina: un quantitativo rilevante che una volta sul mercato illegale avrebbe fruttato più di duecentomila euro.

È così che per due cosentini, rispettivamente di 26 e 30 anni, si sono spalancate le porte del carcere dopo esser stati arrestati in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio e anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella serata del 4 febbraio scorso, una pattuglia della Squadra Volante stava svolgendo un consueto servizio sul territorio quando passando da un quartiere cittadino dalla elevata densità criminale, ha intimato l’Alt ad un’autovettura.

Le due persone a bordo, alla vista della polizia, invece di fermarsi, si sono dati alla fuga la sono stati intercettati e bloccati. Una volta fermi, uscendo dall’auto avrebbero cercato di nascondere una busta della spesa sotto la macchina, provando ancora una volta a fuggire, a piedi, ma gli agenti li hanno bloccati dopo poche decine di metri.

All’interno della busta è stato così trovato un panetto e mezzo di cocaina pura, che è stato ovviamente sequestrato mentre per i due sono scattate le manette e su disposizione del Pubblico Ministero di turno tradotti in carcere in attesa di giudizio.