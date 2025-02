Gas Radon: San Lucido supera le misurazioni richieste a scopo preventivo

Il Comune di San Lucido, amministrato dal sindaco Cosimo De Tommaso, è tra i primissimi comuni in Italia ad aver effettuato e superato egregiamente la misurazione tramite esposimetri, per il monitoraggio del gas Radon negli ambienti di vita e di lavoro del comune tirrenico.

Gli esposimetri sono stati ritirati dal personale dell'associazione "Biologi senza frontiere" il 16 ottobre scorso, e sono stati di seguito analizzati presso il laboratorio dell'Arpacal di Catanzaro nelle modalità e con le fasi dalla procedura di dettaglio prevista per legge.

Il radon è un gas nobile, chimicamente inerte ma radioattivo, incolore ed inodore, derivante dalla catena di decadimento nucleare dell’uranio e del radio presenti naturalmente nelle rocce della crosta terrestre. Il monitoraggio della presenza del gas viene svolto attraverso il posizionamento di dosimetri.

Questi strumenti sono costituiti da un materiale plastico in grado di evidenziare le radiazioni α rilasciate dal decadimento del radon. "Aver ricevuto parere favorevole dall'Arpacal è davvero una bellissima notizia" evidenzia il primo cittadino, proseguendo con soddisfazione: "San Lucido ha una qualità della vita alta, anche grazie alla svolta green, sostenibile, ed eco-sostenibile che abbiamo improntato, quale amministrazione comunale, dal momento del nostro insediamento".

"Ci siamo proiettati verso un futuro green, siamo stati selezionati dalla Ue per un progetto di sviluppo sostenibile in sinergia - da capofila - con Cosenza, Paola e Falconara, per realizzare quattro comunità energetiche, ed inoltre, stiamo dando grande una dimensione europea alla nostra comunità, dopo esser stati protagonisti ad Oporto, in Portogallo, per l'energia e l'ambiente" ha fatto inoltre sapere.

"Certamente non è semplice. Le risorse a nostra disposizione sono poche, ma con una seria programmazione stiamo dimostrando non solo di avere benessere sul territorio, ma di essere un comune modello, spesso e volentieri pionieristico in Calabria" ha concluso De Tommaso.