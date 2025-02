Giovani in difficoltà per un incendio, finanzieri si precipitano in casa e li salvano

Provvidenziale, per due ragazzi, è stata la prontezza d’animo ed il coraggio di due finanzieri che mentre erano di pattuglia, vedendo del fumo uscire dal tetto di una abitazione, non c’hanno pensato due volte decidendo di entrare immediatamente in quella casa trovandovi i due giovani in evidente difficoltà per un incendio che era divampato all’interno.

È avvenuto a San Giovanni in Fiore, popoloso centro silano della provincia di Cosenza. I militari, in servizio alla Tenenza cittadina della Guardia di Finanza, capita la situazione di pericolo si sono subito adoperati per consentire ai malcapitati di uscire di casa, mettendoli così in salvo, e chiamando immediatamente i Vigili del Fuoco.

Nel frattempo le fiamme, partite dalla canna fumaria, si sono propagate velocemente nel sottotetto dell’immobile. Dando così una mano ai pompieri i finanzieri hanno fatto allontanare le autovetture che erano parcheggiate nei pressi del fabbricato, così da facilitare le operazioni di soccorso.

Di fatto, la professionalità e la lucidità dimostrata dai militari in una situazione di emergenza ha consentito di mettere in salvo le vite dei due ragazzi e di limitare i danni all’abitazione.