Lamezia. Furto nell’azienda di Butera, ladri messi in fuga ma notevoli i danni

Ancora un furto ed ancora una volta, ad essere presa di mira, è la Sud Lavaggio di Lamezia Terme, azienda specializzata nel lavaggio e nella sanificazione di veicoli industriali, presente da oltre quarant’anni e di proprietà della famiglia di Antonio Butera.

La notte scorsa, infatti, sconosciuti sono riusciti a introdursi all’interno dell’impianto, aperto di recente nella zona industriale Papa Benedetto XVI.

Tempestivo l’intervento della Polizia di Stato cittadina, dopo l’allarme lanciato dai proprietari che hanno voluto esprimere il loro ringraziamento e l’attività svolta dagli agenti.

Intorno all'1:50 i ladri hanno tentato un furto presso la struttura ma il rapido arrivo delle pattuglie, giunte sul posto in pochi minuti dopo la segnalazione e l’attivazione del sistema di allarme, è stato possibile scongiurare conseguenze ben più gravi. Anche la Sicurtransport ha operato sul posto contribuendo a mettere in fuga i ladri.

Sebbene i danni subiti dall'attività siano significativi, l’intervento della Polizia ha evitato il peggio. Un segnale forte per la legalità e la sicurezza, specialmente in un contesto delicato come quello vissuto da Butera, che tra l’altro è presidente dell’Associazione Antiracket Lametina Ala, già bersaglio di intimidazioni in passato.

“Siamo stati colpiti ma non ci pieghiamo e continuiamo a resistere con il sostegno delle forze dell’ordine e di tutti i cittadini onesti” è il messaggio dello stesso imprenditore.