Disturbarono clienti di un locale: due daspo urbani a Paola

Due persone sono state sottoposte a Dacur (ossia al divieto di accesso alle aree urbane) dalla Questura di Cosenza: si tratta di due gemelli, ritenuti socialmente pericolosi in quanto protagonisti di diversi episodi a danno della collettività e della pubblica sicurezza.

L'ultimo, in ordine di tempo, risalirebbe al ferragosto dello scorso anno, quando i due avrebbero infastidito avventori e titolari di un noto locale sito in Piazza del Popolo a Paola, arrivando al punto di tentare di aggredire anche le forze dell'ordine, giunte sul posto per calmare gli animi.

Questa mattina, i Carabinieri hanno notificato l'atto ai due soggetti, che non potranno accedere nè stazionare nelle vicinanze di alcuni locali del posto. Eventuali violazioni saranno punite con una sanzione (da 10 a 24 mila euro) e con l'arresto (da 1 a 3 anni).