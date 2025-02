Crotone, sito archeologico Bper in gestione a Jobel ed associazioni

E’ stato approvato - con determina dirigenziale - l’esito della manifestazione di interesse per la gestione ai fini della fruizione e valorizzazione del sito archeologico Bper di Crotone, in via Napoli. Lo comunica l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano.

Con il provvedimento in oggetto, è stata infatti approvata la proposta presentata dal Consorzio Jobel Impresa Sociale Srl, quale soggetto capofila in partenariato con gli enti del terzo settore: Circolo Arci Culture In... Movimento, Multitracce e Schola Italika Bios Pitagoricos.

Il sito, risalente ad un periodo compreso tra il VIII sec. a.c. e il XII d.c., si trova in pieno centro cittadino e in queste ore è oggetto di ulteriore intervento al fine di poterlo rendere fruibile ai visitatori.

Nello specifico, il partenariato gestore, si occuperà dell’attività di fruizione e valorizzazione (apertura al pubblico, organizzazione di eventi/attività di valorizzazione, servizio informazioni), attività di custodia, presidio e sorveglianza del sito e attività di promozione finalizzata alla diffusione della conoscenza del sito e delle varie attività.