Reggio Calabria diventa capitale del basket italiano

In occasione della sfida cruciale tra Italia e Ungheria per le qualificazioni a EuroBasket 2025, che si terrà il 23 febbraio alle 20:30 al PalaCalafiore, la Fip Calabria è orgogliosa di annunciare una serie di eventi collaterali, organizzati insieme all’Amministrazione comunale, che trasformeranno la città nello scenario principale del basket italiano per un intero fine settimana.

Il presidente Paolo Surace dichiara: “Aver scelto Reggio Calabria per ospitare un evento così prestigioso è un segno tangibile della crescita del nostro movimento. La Calabria ha sempre avuto una tradizione di passione e impegno nel basket, e questo è il momento in cui possiamo finalmente dimostrare anche la nostra competenza e capacità organizzativa. Non solo siamo pronti ad accogliere la Nazionale con passione e entusiasmo, ma vogliamo essere in grado di offrire un evento che soddisfi gli elevati standard internazionali, rispettando la cornice straordinaria dello Stretto e le aspettative di tutti i partecipanti e tifosi”.

Il programma degli eventi, che si terranno dal 21 al 23 febbraio, offre numerose opportunità per giovani e appassionati di vivere il basket da protagonisti:

Venerdì 21 febbraio 2025 – La Palleggiata

Un corteo di bambini delle categorie Minibasket, Under 13 e Under 14 partirà dalla Villa Comunale “Umberto I” e si concluderà a Piazza Vittorio Emanuele II, dove i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare una delegazione della Nazionale e il Sindaco di Reggio Calabria. Un'iniziativa che non solo avvicina i più giovani alla pallacanestro, ma trasmette loro l’importanza dei valori dello sport, come il rispetto, la solidarietà e la determinazione.

Sabato 22 febbraio 2025 – Draft Jr. NBA

Il Draft NBA Under 13 maschile e femminile si terrà a Piazza De Nava, dove i giovani atleti vivranno un’esperienza unica con il sorteggio delle franchigie NBA. Un momento che dimostra come il basket possa essere anche una porta aperta verso opportunità internazionali per i talenti emergenti. L’evento sarà impreziosito da uno spettacolo che stupirà tutti gli spettatori.

Domenica 23 febbraio 2025 – Manifestazione Minibasket

Le categorie Esordienti, Aquilotti, Gazzelle, Scoiattoli e Libellule giocheranno insieme al piazzale Enzo Ferrari (il parcheggio antistante il Palasport). Con partite di minibasket, questo evento è un’occasione per trasmettere ai più giovani l’importanza di giocare, solidarizzare e imparare attraverso lo sport, celebrando lo spirito di squadra e l’impegno.

“Grazie ad un evento di tale portata – conclude Surace - non solo il basket, ma anche l’intera città e la comunità calabrese saranno protagonisti di una grande festa dello sport, che lascerà un segno duraturo nei cuori dei partecipanti”.