Sin Crotone, conclusa ispezione commissione ecomafie: è scontro istituzionale

È terminata questa mattina, con l’audizione in Prefettura a Crotone di Michele Fratini, responsabile area per le caratterizzazioni e la protezione dei suoli dei siti contaminati per il dipartimento del servizio geologico d’Italia di Ispra, e di Michelangelo Iannone, commissario straordinario Arpacal, la due giorni della missione nella città pitagorica della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari (QUI).



Una delegazione della commissione, guidata da Jacopo Morrone (Lega), e composta da Maria Stefania Marino (Pd), Carla Giuliano (M5s), Dario Iaia (Fdi) e Nicola Irto (Pd), ha visitato ieri pomeriggio il Sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara.

I sopralluoghi hanno interessato, nello specifico, la macro area del Sin agli ex stabilimenti Pertusola, Agricoltura, Sasol, Fosfotec di pertinenza della società Eni Rewind Spa.

Al termine del sopralluogo il presidente Morrone, ha sottolineato che la commissione è giunta a Crotone per accendere i riflettori, sollecitare gli organi coinvolti per cercare una soluzione condivisa.

Stessa cosa che ha ribadito oggi all’uscita dalla Prefettura, con il direttore dell’Arpacal che ha comunicato che l’agenzia è pronta ad entrare in attività non appena le attività di bonifica inizieranno.

Dopo il sopralluogo, l’amministratore delegato di Eni Rewind, non ha usato mezzi termini, dicendo che, se finora la bonifica del Sin non è ancora partita la colpa è di Comune e Provincia di Crotone e, soprattutto, della Regione Calabria.

Sempre dopo il sopralluogo, nel pomeriggio di ieri in Prefettura, la commissione eco mafie ha sentito anche Franca Ferraro, Prefetto di Crotone, Domenico Guarascio, Procuratore della Repubblica di Crotone; Paolo Grossi, Amministratore delegato di Eni Rewind, e Vincenzo Voce, Sindaco di Crotone.

E proprio quest’ultimo ha poi risposto con una nota, rigettando al mittente le accuse rivolte dall’Ad di Eni Rewind, attribuendo, invece, la colpa delle lungaggini delle operazioni di bonifica proprio alla multinazionale.