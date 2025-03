Bonifica Crotone, Errigo annuncia tavolo tecnico e punta a cooperazione istituzionale

"Nell'ambito delle attività̀ coordinate dalla struttura commissariale, in stretta cooperazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e i Ministeri interessati, tra i quali il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, si comunica che ad oggi sono state attivate tutte le procedure tecnico-amministrative necessarie per la realizzazione degli interventi previsti e finalizzati alla realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito contaminato di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone - Cassano e Cerchiara di Calabria".

Lo ricorda, in un comunicato stampa, il commissario straordinario Emilio Errigo, che prosegue: "Per quanto riguarda le zone contaminate, il lungo e prezioso lavoro svolto dalla Provincia di Crotone ha permesso all’ente intermedio di emettere le ordinanze n. 1/2023 e n. 1/2025, che definiscono le responsabilità̀ giuridiche dei soggetti obbligati ad attuare le attività̀ di ripristino ambientale; in particolare, le società̀ Eni Rewind S.p.A. e Edison S.p.A., identificate come soggetti corresponsabili della contaminazione storica, sono state chiamate a eseguire gli interventi previsti e approvati".

"Il lavoro degli uffici della Provincia di Crotone e della Provincia di Cosenza è stato fondamentale per l'emissione dei certificati di avvenuta bonifica, a seguito delle caratterizzazioni eseguite da Ispra-Snpa e dai dipartimenti provinciali di Cosenza e Crotone dell’Arpacal; un ruolo chiave per giungere a tali provvedimenti è stato svolto dall'Ufficio Ambiente del Comune di Crotone" ricorda Errigo. "Questa attività̀, insieme alla recente visita al Sin della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle Attività̀ Illecite connesse al Ciclo dei Rifiuti e altri illeciti ambientali e agroalimentari (LEGGI) hanno rappresentato momenti cruciali per chiarire la situazione e accelerare i processi amministrativi in corso che hanno in comune, la volontà̀ di tutti di garantire la salute pubblica e la tutela dell’ambiente".

"L’attuale scenario mostra condizioni favorevoli per proseguire con le operazioni di bonifica delle aree interessate; preme sottolineare che, nonostante le apparenti divergenze di posizioni, il rispetto reciproco tra le parti coinvolte e la volontà̀ comune di iniziare i lavori per una concreta e vera bonifica, ci consentono di affrontare con determinazione questa grave problematica ambientale" sottolinea Errigo. "Grazie alla ritrovata unità di intenti, espressa durante la riunione tecnica del 29 ottobre 2024 e voluta fortemente dal commissario straordinario, si è giunti alla prossima costituzione (il 4 marzo prossimo) di un tavolo tecnico permanente, presso la Prefettura di Crotone in cui sarà firmato un primo protocollo di intesa operativo tra gli attori coinvolti".

"Questa meritoria iniziativa, portata avanti dall’ingegnere Luca Proietti, direttore generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, dovrebbe aiutare a superare le divergenze amministrative che hanno condizionato e in parte rallentato negli ultimi mesi l’inizio della movimentazione dei rifiuti giacenti nelle discariche fronte mare" annuncia in conclusione. "Per quanto riguarda l’attuazione del previsto Piano degli Interventi 2024 – 2026 sono state avviate le procedure amministrative propedeutiche ai lavori per la bonifica e la messa in sicurezza permanente per alcuni siti specifici rientranti nel perimetro del Sin nei comuni di Crotone e Cutro".