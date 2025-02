Alunni con disabilità, il Comune di Crotone incassa ulteriore finanziamento

La giunta comunale di Crotone, su proposta dell’assessore alla pubblica istruzione Nicola Corigliano, ha deliberato l’integrazione al Piano Comunale Annuale per il Diritto allo Studio relativo all’anno scolastico 2024/2025, già approvato nei mesi precedenti, a seguito di un ulteriore finanziamento di oltre 46 euro da parte della Regione Calabria, che sarà utilizzato per il potenziamento del servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità.

Il piano approvato dal Comune riguarda in generale una platea di 6.116 studenti e già prevedeva, tra l’altro, interventi destinati a servizi di assistenza specialistica agli alunni con disabilità. Nello specifico si tratta di 281 studenti. Con l’ulteriore finanziamento si potenziano gli interventi che mirano all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti gli istituti scolastici di competenza comunale che sono attuati con professionisti specializzati che affiancheranno l’alunno in classe nelle attività didattiche, nelle attività ludiche e di laboratorio.

Il fine dell’intervento è di favorire l’inclusione scolastica degli alunni con il pieno conseguimento del diritto allo studio che li compete mirando sempre di più a contrastare l’esclusione delle fasce di studenti più bisognosi. “In materia di Pubblica Istruzione, grazie al lavoro degli uffici, stiamo garantendo una serie di servizi fondamentali che vanno dal trasporto scolastico alla mensa e naturalmente, una serie di attività finalizzate al pieno diritto allo studio di tutti gli studenti” dichiara l’assessore.