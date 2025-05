Crotone, Via Mario Nicoletta si rifà il look: intervento da 200 mila euro

Via Mario Nicoletta a Crotone

Via Mario Nicoletta, una delle arterie principali di Crotone, assumerà un nuovo volto attraverso la riqualificazione che sarà operata dall’amministrazione Comunale. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici Rossella Parise che ha proposto alla giunta l’adozione del provvedimento con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi.

Un investimento di 200 mila euro con fondi rivenienti dall’accordo di Sviluppo tra Comune di Crotone ed Eni. L’intervento rientra nell’ambito della attività di riqualificazione e di valorizzazione delle strade cittadine ed ha come fine il miglioramento e la continuazione dell’attuale rete di collegamento pedonale tra Piazza Pitagora e la stessa Via Mario Nicoletta fino all’incrocio con Via Claudio Crea.

Lla riqualificazione del tratto si inserisce in quella logica di interventi che hanno come obiettivo la realizzazione di una rete di collegamento della piazza centrale della città con la stazione ferroviaria e l’autostazione. "Tutto ciò per favorire quel processo virtuoso che porta alla mobilità sostenibile e per consentire al cittadino di muoversi in spazi sicuri, di qualità e funzionalità" dichiara l’assessore.

Nello specifico l’intervento prevede la demolizione delle pavimentazione esistente, il rifacimento del massetto di sottofondo, la sostituzione di chiusini in ferro danneggiati con nuovi in ghisa sferoidale e la posa di nuova pavimentazione in monostrato vulcanico.