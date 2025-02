Catanzaro, viola le prescrizioni dei servizi sociali e torna in carcere

Era stato affidato ai servizi sociali per via di numerosi precedenti penali, ma nonostante la misura di sorveglianza speciale sarebbe stato sorpreso a rubare un'auto. Succede a Catanzaro, dove la Questura ha spiccato un nuovo mandato di arresto nei confronti di un soggetto del posto, di etnia rom, che ha di fatto violato le prescrizioni di sorveglianza speciale cui era sottoposto.

In particolare l'uomo sarebbe stato ripreso da diverse telecamere lungo Via Lucrezia della Valle nel corso del furto di un'automobile parcheggiata in un piazzale sulla pubblica via. Circostanza ceh ha spinto il questore ad inasprire la pena trasferendo il soggetto in carcere.