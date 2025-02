Consorzio bonifica: danneggiata l’opera di presa sul Soleo, serve Isola e Cutro

Nella notte scorsa ignoti hanno danneggiato il misuratore di portata sull’opera di presa posta sul fiume Soleo. L’impianto, che si trova nelle campagne di Petilia Policastro, nel crotonese.

L’impianto ha funzioni strategiche per il rilascio di derivazioni di acque pubbliche superficiali, dal fiume, ad uso sia potabile che irriguo, ed è posto a 312 metri sul livello del mare per servire l’intero altopiano di Isola Capo Rizzuto e Fondo valle Tacina, e l’acqua ai comuni di Isola e Cutro.

Il danneggiamento del misuratore di portata posizionato sul tubo pensile sarà riparato da parte del Consorzio di Bonifica Calabria. “Questi atti che diventano eversivi non possono reputarsi disgiunti da ‘strappi’ di hydropass, atti vandalici e minacce mai minimizzabili, a maggior ragione se, altrettanto puntualmente, abbiamo cercato e continueremo a cercare, di accompagnarli ad un’azione di comunicazione e confronto territoriale, capillare” afferma il presidente dello stesso consorzio, Giacomo Giovinazzo.

“La barbarie - prosegue - non fa paura a nessuno e non ci ferma. Piuttosto, sono i barbari a dover temere l’azione dell’Arma dei Carabinieri, già al lavoro, per scovare le radici di questo scempio. Noi proseguiremo nel solco della trasparenza e dell’unica strada possibile: innalzare la qualità dei servizi, per salvaguardare i territori, le attività produttive ed i posti di lavoro, anche attraverso una incessante battaglia contro abusi, ruberie e scempi”, conclude Giovinazzo.