Magazzino Hitachi: società dice no ad assemblea sindacali, proclamano lo sciopero

La Confsal Fismic e l'USB proclamano due ore di sciopero per martedì 25 febbraio, dopo che la Phoenix Logistic ha risposto negativamente alla richiesta di convocazione di un’assemblea sindacale programmata per oggi.

Nei giorni scorsi, l'USB ha denunciato pubblicamente una serie di problematiche all'interno dello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria, chiedendo con forza al colosso giapponese di internalizzare il servizio di magazzinaggioc (QUI), attualmente affidato in appalto alla ISS Palumbo e quindi in subappalto alla Phoenix Logistic.

Su questa battaglia, la Confsal Fismic e l'USB si sono incontrate per avviare un percorso comune, con l'obiettivo di garantire maggiori diritti e tutele ai lavoratori del settore.

Da qui la richiesta di un'assemblea sindacale, avanzata dalla Fismic, già firmataria di accordi aziendali e quindi pienamente riconosciuta, con le stesse modalità delle precedenti richieste, sempre accolte dalla Phoenix Logistic.

“Inaspettatamente, però, questa volta l'azienda ha rigettato la domanda, adducendo motivazioni legate a formalismi corretti ma che in passato non erano mai stati richiesti. Sarebbe bastato chiedere un'integrazione della richiesta per mantenere corrette relazioni sindacali, ma così non è stato” affermano le Sigle che per questo motivo hanno deciso di proclamare lo sciopero, ribadendo con forza il diritto all'organizzazione sindacale, garantito Carta costituzionale.