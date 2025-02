Crotone. Acqua inquinata, vietato l’uso potabile ai residenti di Papanice

Un potenziale rischio per la salute ha costretto il sindaco di Crotone a firmare una ordinanza disponendo per tutti i residenti nella frazione di Papanice l’assoluto divieto dell’utilizzo dell’acqua per uso potabile, così come per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, fino a quando non verrà attestata la conformità della risorsa ai parametri di legge.

Con la stessa ordinanza è stato disposto che la Sorical effettui ogni accertamento necessario per individuare le cause e adottare ogni intervento per eliminare l’inquinamento riscontrato.

La decisione del primo cittadino è stata presa appena ricevuta la relazione del Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda Sanitaria Provinciale con la quale è stato comunicato che “gli esiti parziali relativi ai prelievi campione d’acqua potabile destinata ad uso e consumo umano effettuati da personale tecnico al S.I.A.N dell’ASP di Crotone presso la rete idrica comunale - frazione di Papanice (punto di prelievo: via Puccini), sono risultati essere non regolamentari secondo i parametri stabiliti dal D.Lgs 118/2023 e s.m. i. (parametro: torbidità )”.