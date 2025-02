A Platania il convegno “Il Sovraindebitamento problema economico e sociale”

Venerdì 28 febbraio alle ore 17:30, presso la sala consiliare del Comune di Platania, si svolgerà il convegno tal titolo “Il Sovraindebitamento problema economico e sociale”, organizzato dall'amministrazione e dall’Associazione nazionale Debitum.

Interverranno: il presidente del Tribunale di Lamezia Terme Giovanni Garofalo, l’avvocato Rosella Zofrea del Foro lametino - quale delegato regionale Calabria Debitum -, Aldo Sirianni, presidente della Fondazione antiusura Mons. Moietta, don Fabio Stanizzo presidente della Fondazione Caritas diocesana di Lamezia Terme, Debora Cianflone, Psicologa e psicoterapeuta e Luca D’Errico del Foro di Lecce, in qualità di Esperto Gestore della crisi da sovraindebitamento. L’incontro sarà moderato dal giornalista Antonio Cannone.

“In un momento delicatissimo dal punto di vista socio-economico, ove molte famiglie e imprese, a causa del carovita si ritrovano esposte economicamente sia verso il fisco che verso istituti di credito e società finanziarie per aver contratto prestiti e mutui per affrontare le spese correnti, non restiamo a guardare, e grazie al protocollo d’intesa stipulato con l’Associazione nazionale “Debitum” con sede legale a Roma, aprirà sul proprio territorio uno sportello informativo completamente gratuito messo a disposizione di persone, famiglie e imprese che versano in situazione di cosiddetto sovra indebitamento”. Ha commentato il sindaco di Platania, Davide Esposito.

Nell’ambito del convegno informativo verrà inaugurato lo sportello Debitum

“Per il nostro comune - ha continuato - l’aver deciso di aprire questo sportello informativo, rappresenta un importante strumento sociale per la collettività, poiché offre la possibilità a tanti, consumatori, imprese, aziende, di poter uscire da quella situazione di crisi economica causata dai troppi debiti contratti nel corso del tempo. L’esdebitamento, infatti, è il risultato di procedure mirate ad agevolare le persone che si trovano in condizione di sovraindebitamento, ovvero di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le loro disponibilità economiche pur godendo di un reddito o di un patrimonio. Sono convinto che dopo l’apertura di questo sportello nel nostro comune, il primo in Calabria, anche altri comuni potranno fare altrettanto per offrire un importante servizio alla comunità”.

L’Associazione Debitum tende la sua mano verso tutti coloro che, attanagliati nella morsa dei debiti, hanno perduto la serenità mentale e si sentono sopraffatti e vivono oppressi dall’assillo di dover reperire denaro per ripianare il proprio stato patrimoniale e, taluno di loro, in questo tormento rischia di finire nella terribile morsa dell’usura.

Lo sportello nasce con l’obiettivo di informare tutte le persone e le aziende in situazione di sovraindebitamento e difficoltà finanziaria offrendo, quindi, un servizio gratuito di prima accoglienza e di raccolta della documentazione a quanti vi si rivolgeranno anche in forma assolutamente riservata: sarà possibile effettuare un colloquio e illustrare la propria esposizione debitoria, e quindi, qualora sussistano i presupposti previsti dalla normativa, ricevere orientamento, prima assistenza professionale legale e psicologica. Il convegno sarà una occasione per discutere della tematica sotto tutti i suoi aspetti: economico, giuridico, etico, psicologico e giudiziario.