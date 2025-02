Basket. A Reggio il Draft Nba Jr Show, piazza De Nava regno dei cestisti U13

In attesa della partita degli Azzurri, Reggio Calabria ha ospitato un altro evento di grande rilevanza, attirando l’attenzione di appassionati di basket e sportivi da tutta la regione: il Draft NBA Jr. Show, che ieri, sabato 22 febbraio, ha visto protagonisti i giovani atleti under 13, sia maschili che femminili.

L’evento si è svolto a Piazza De Nava, trasformata per l'occasione in un palcoscenico di pura energia cestistica, con il sorteggio delle squadre locali abbinate ai nomi delle franchigie Nba.

Il presidente della FIP Calabria, Paolo Surace, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'iniziativa: “Siamo estremamente soddisfatti del riscontro che questa manifestazione ha ricevuto da parte del pubblico. La partecipazione è stata numerosa, segno dell’interesse e della passione che il basket suscita nella nostra terra. Questo evento non solo ha rappresentato una vetrina per i giovani talenti, ma anche un’opportunità per avvicinare i nostri ragazzi al basket professionistico, portando un pezzetto di Nba a Reggio Calabria. L’abbinamento delle squadra locali ai nomi dei grandi team Nba, grazie all’accordo tra le federazioni, regala entusiasmo e una finestra sui più alti livelli del basket”.

“Ma in generale - ha poi aggiunto - le manifestazioni collaterali, che hanno animato la città in questi giorni, hanno registrato grandissima partecipazione e attenzione. Reggio ha dimostrato ancora una volta di avere la pallacanestro nel suo Dna”.

Momento clou della manifestazione è stato lo spettacolo acrobatico dei Dunking Devils, un gruppo di acrobati di fama mondiale con oltre 2.000 esibizioni in 50 paesi.

Conosciuti per le loro esibizioni di slam dunk acrobatici, i Dunking Devils hanno entusiasmato il pubblico con salti spettacolari e acrobazie mozzafiato, dimostrando ancora una volta la loro abilità e passione per il basket. Questo spettacolo ha aggiunto ulteriore energia all'evento, rendendo la giornata davvero indimenticabile.