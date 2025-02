Sanità, Miserendino: con ok Ministero, Calabria verde in due aree Lea

Gandolfo Miserendino

“Il punteggio dei livelli essenziali di assistenza dal 2022 al 2023 in Calabria è cresciuto, e noi ci aspettiamo che cresca ancora nel 2024.

Il nuovo sistema di garanzia, come mostrato oggi dal report del Ministero della Salute, attualmente supera la sufficienza nell’area ospedaliera, ma non ancora in quelle della prevenzione e della distrettuale".

Così in una nota Gandolfo Miserendino, direttore generale di Azienda Zero, che continua: "È peró indispensabile precisare che il report presentato non riporta del tutto la reale situazione della Regione. Infatti, come anticipato durante l’incontro con la Fondazione Gimbe, il governo calabrese ha chiesto - per quanto riguarda l’area della prevenzione - un nuovo conferimento di dati al Ministero della Salute relativo alle vaccinazioni in età pediatrica: non erano state infatti correttamente registrate le vaccinazioni di cinque bimbi, e a causa di questo piccolo disallineamento risultavamo inadempienti".

"Il conferimento è terminato nella giornata di ieri - sottolinea ancora - sul sistema Anagrafe Vaccinale Nazionale, riportando un ulteriore miglioramento atteso sull’area della prevenzione che permetterà, dunque, di superare la sufficienza anche in questa area. Il Ministero della Salute deve adesso aggiornare il report prodotto con le nuove informazioni al fine di consolidarle: al termine di questo iter avremo, come già specificato, due aree verdi (ospedaliera e prevenzione) e solo una ancora rossa (distrettuale)".

"In generale, al netto di questo dato che verrà aggiornato nelle prossime settimane, il report documenta, comunque, un miglioramento della Regione Calabria nel punteggio Lea complessivo e nei circa tre quarti degli indicatori in tutte e tre le aree, quella della prevenzione, quella distrettuale e quella ospedaliera” conclude Miserendino.