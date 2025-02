Sbancamento e deturpamento del suolo: due denunce a Cotronei

Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Carabinieri Parco di Cotronei sono intervenuti a seguito di segnalazione pervenuta al numero di emergenza ambientale 1515 in località Mola nel medesimo comune, per dei lavori in atto. Giunti sul posto hanno riscontrato, in un terreno di proprietà privata, la realizzazione di lavori abusivi, quali uno sbancamento di terreno saldo vincolato, con relativa apertura di strade e danneggiamento di piante di alto fusto.

Tali lavori sono stati eseguiti con l’utilizzo di un escavatore trovato sul posto al momento del controllo. Dalle verifiche e dagli accertamenti eseguiti presso l’ufficio tecnico comunale, è risultato che i lavori edilizi erano stati effettuati senza il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalla Legge. Mediante attività ulteriori di polizia giudiziaria e l’escussione a sommarie informazioni testimoniali è emerso anche che i lavori erano stati eseguiti da un soggetto, già noto alle forze dell’ordine, sul terreno intestato ad una società di cui sua figlia era l’amministratrice unica.

Conseguentemente i militari hanno eseguito il sequestro preventivo dell’area oggetto dei lavori abusivi e dell’escavatore e deferito all’autorità giudiziaria per violazioni urbanistiche e deturpamento di bellezze naturali i responsabili.