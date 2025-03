Baciata e palpeggiata durante il veglione, giovane condannato a due anni

Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Castrovillari, accogliendo le richieste avanzate dall’accusa e dal difensore della parte civile (rappresentata dall’avvocato Ettore Zagarese), ha condannato in abbreviato un ventiduenne, U.C., a due anni di reclusione, al pagamento delle spese processuali, alle pene accessorie della interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela ed amministrazione di sostegno, ed infine al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

Secondo l’accusa, partecipando ad un veglione natalizio, dove si trovava anche la vittima insieme a delle amiche, il giovane avrebbe approfittato del fatto che la ragazza di fosse allontanata per avvicinarla presa di sorpresa, e contro la sua volontà, baciarla, leccarla e palpeggiarla lungo il corpo.

La donna aveva subito delle ripercussioni fisiche e psicologiche da quel fatto e a causa del trauma e si era chiusa in un muto isolamento.

Dopo un periodo di riflessione, però, si era deciso a denunciare l’accaduto all'Autorità Giudiziaria, che aveva indagato e quindi portato al processo del 22enne, oggi condannato in primo grado per violenza sessuale.