Catanzaro. Cornicioni pericolanti al Convitto Galluppi, Vigilfuoco al lavoro

Un squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro è impegnata da poco dopo le dieci di questa mattina su Corso Giuseppe Mazzini, angolo Via Traversa Galluppi del capoluogo, per la rimozione di parti ammalorate di cornicione ed intonaco sulla facciata esterna dello storico edificio che ospita il prestigioso Convitto Nazionale Pasquale Galluppi.

L’intervento dei pompieri, giunto sul posto con personale specializzato in tecniche Saf, Speleo Alpino Fluviali, ha consentito di eliminare le parti danneggiate e che rischiavano a breve di cadere e di mettere in sicurezza l’area salvaguardando così salvaguardia l’incolumità pubblica e privata.

Da altre verifiche si sono riscontrate lesioni anche sulle cornici ornamentali delle finestre presenti sulla facciata prospicente Corso Mazzini pertanto, si è provveduto a far transennare la zona in attesa della rimozione delle autovetture parcheggiate per consentire l’intervento dei vigili del fuoco con una autoscala.

Intervento che è ancora in atto e che sta comportando inevitabilmente alcuni disagi al traffico. Fortunatamente non si registrano danni o persone ferite.