Omicidio sulla spiaggia di Saline Joniche: 74enne freddato a colpi di fucile

Sarebbe stato attinto da alcuni colpi di arma da fuoco Pasquale Caccamo, settantaquattrenne di Montebello Jonico rimasto ucciso, questa mattina, mentre si trovava su una spiaggia di Saline Joniche, nel reggino. Gli spari sarebbero stati avvertiti da alcuni residenti, che hanno subito allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i Carabinieri assieme al personale sanitario del 118 che, purtroppo, non ha potuto far altro che confermare il decesso della vittima, avvenuto in quello che sembra essere un vero e proprio agguato.

Sono in corso i primi accertamenti per cercare di ricostruire l'accaduto.

Notizia in aggiornamento