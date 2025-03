Sparatoria a Cosenza, uomo gambizzato: operato d’urgenza

I Carabinieri di Cosenza stanno indagando per fare chiarezza sul ferimento di un uomo di oltre una cinquantina d’anni finito in ospedale dopo essere stato attinto alle gambe da colpi d’arma da fuoco.

Il fatto è accaduto sabato sera, intorno alle 21:30 - ma la notizia è stata resa nota solo oggi - in piazza Gervasi del capoluogo bruzio. La vittima, dopo la sparatoria, è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118 che l’ha poi trasportata all’Annunziata, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico: da quanto appreso non versa in pericolo di vita.

I militari stanno ora cercando di ricostruire esattamente le fasi della sparatoria e soprattutto di arrivare ad identificare chi possa aver fatto fuoco contro l’uomo che a quanto pare non apparterrebbe ad ambienti della criminalità organizzata.