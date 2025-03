Presentata a Crotone la raccolta di poesie di Caterina Cotroneo “I fiori nella nebbia”

E’ stata presentata ieri alla presenza di un numeroso pubblico, presso la Sala Margherita, nell’ambito delle iniziative culturali promosse dall’assessorato alla Cultura e della Biblioteca Comunale “Armando Lucifero” la raccolta di poesie di Caterina Cotroneo “I fiori nella nebbia”.

Caterina Cotroneo, docente presso l’Istituto Pertini, presidente dell’associazione “Crotone in Fiore”, sensibile all’impegno sociale e al volontariato, è alla seconda opera letteraria dopo aver presentato nel 2023 la sua prima raccolta “Dove cadono le Stelle”. A renderlo noto il comune di Crotone.



"Come ha evidenziato - continua la nota - la professoressa Federica Greco, che ha relazionato sull’opera, dal titolo “I fiori nella nebbia” si può dedurre un concetto nodale ovvero che un’immagine non nitida può essere definita e rappresentata nella mente del lettore attraverso l'uso della parola. Questa immagine i fiori immersi nella nebbia non si limita a una semplice descrizione di una rappresentazione visiva, ma coinvolge anche altri sensi, è quindi una percezione che trascende il visibile e spesso si collega a significati simbolici o metaforici. Il titolo nasce dall’esigenza dell’autrice di andare quindi oltre all’aspetto concreto delle cose, di interrompere il flusso continuo e spesso precario della vita dell’uomo , appare come monito di riflessione affinché l’uomo attraverso un’immagine offuscata dalla nebbia possa assorbire e trascendere la realtà attraverso una nuova e profonda esperienza.

La serata è stata allietata dalla lettura di alcune delle poesie incluse nell’opera a cura di Maria Luigia Bianchi e dalle note e dalla voce di Gennaro Innaro e Francesca Balzano.

Versi coinvolgenti quelli di Caterina Cotroneo che nel suo intervento ha evidenziato temi particolarmente suggestivi come la ricerca della bellezza, del silenzio come momento di riflessione e di ricerca di sé stessi, della poesia come espressione di libertà.