Rinascita Scott. Dda rinuncia all’Appello, assoluzione definitiva per Callipo

Gianluca Callipo

Diventa definitiva l’assoluzione in primo grado per Gianluca Callipo, 43enne già primo cittadino di Pizzo Calabro, nel vibonese. La Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro - rappresentata dal pm Annamaria Frustaci e dal procuratore generale Luigi Maffia - vista la recente abrogazione del reato di abuso d’ufficio, ha difatti rinunciato all’appello nei confronti dell’ex sindaco che era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e, appunto, abuso d'ufficio nell’ambito della nota inchiesta antimafia Rinascita Scott (QUI).

Stessa decisione di non ricorrere in secondo grado è stata assunta nei confronti anche di Maria Alfonsina Stuppia, 60enne ex responsabile dell’ufficio urbanistico del Comune di Pizzo; e di Daniele Pulitano, 41enne considerato vicino alla cosca Razionale-Gasparro di San Gregorio d’Ippona.