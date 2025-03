Partita la stagione concertistica L’Hera della Magna Grecia, spazio ai giovani talenti

Violetta Petrelli e Francesco Nigro

Saranno i giovani talenti i protagonisti della 45° Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, promossa dalla Società Beethoven Acam di Crotone, che fino a giugno ospiterà oltre trenta concerti di musica classica.

Una stagione che ha già riservato ben cinque appuntamenti nel mese di febbraio, tre dei quali dedicati al “Festival Pianistico Pitagora” giunto ormai alla quindicesima edizione che, oltre ai solisti e ai giovani artisti vincitori di prestigiosi concorsi internazionali, prevede una serie di concerti con pianoforte e orchestra in tutta la Calabria.

La presidente della Beethoven, Maria Rosa Romano, e il direttore artistico, il maestro Fernando Romano, hanno deciso di aprire i concerti del mese di marzo con il pianista Francesco Grano, in un viaggio musicale capace di fondere il puro romanticismo virtuosistico con le avanguardie del ’900.

Dalle note di Chopin a Liszt, da Bartok a Rachmaninov, il giovane Grano - diplomatosi in pianoforte al Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone all’età di 17 anni e perfezionatosi con il Maestro Roberto Giordano - ha incantato il pubblico di Crotone. “Sessanta minuti di musica – racconta il Maestro Fernando Romano –, durante i quali i presenti nell’Auditorium del Liceo Musicale “O. Stillo”, gremito in ogni ordine di posti, sembravano non respirare neppure, per non interrompere la magia che si era creata in un connubio inscindibile di tecnica, virtuosismo, interpretazione e partecipazione emotiva che il pianista Francesco Grano è riuscito a creare”.

"C'è un grande desiderio di musica – spiega la presidente della Beethoven Acam, Maria Rosa Romano -, la nostra mission è quella di diffondere la cultura musicale a tutti i suoi livelli. Questa prima parte della 45° Stagione concertistica, che va da febbraio ai primi di luglio, sarà interamente dedicata ai giovani artisti provenienti dalla Calabria, dalle altre regioni d’Italia e dall’Europa”.

Il prossimo appuntamento sarà oggi, sabato 8 marzo, alle 18, nell’Auditorium del Liceo Musicale “O. Stillo” di Crotone, con un monografico dedicato a Franz Liszt, eseguito da tre artiste, provenienti dalla scuola del Maestro Rodolfo Rubino: Alessia Calabretta, Shanrya De Luca e Angela Longobucco.

Domani, domenica 9 marzo, invece, alle 19, nella Chiesa di Santa Chiara a Crotone (messa a disposizione dal parroco, Don Giovanni Barbara), si esibirà all’organo il giovanissimo Mario Gaudio.

Classe 2005, vincitore del prestigioso Premio nazionale delle arti 2023 – sezione organo, patrocinato dal Miur, terrà un concerto dedicato alla musica organistica, omaggiando il compositore Girolamo Frescobaldi.