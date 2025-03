Confindustria, seminario su responsabilità amministrativa persone giuridiche

Organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Crotone, l’evento si è avvalso della collaborazione dello Studio Gianni & Origoni di Roma, studio legale internazionale riconosciuto tra i migliori nel mondo, con 11 sedi in Italia ed all’estero, leader nella consulenza e assistenza in tutti i settori del diritto d’impresa.

Per approfondire i contenuti del Decreto legislativo 231 del 2001 ed alcune best practices aziendali, davanti alla platea di imprenditori, professionisti e giovani studenti si sono succeduti gli avvocati Francesco Bruni, Alessandro De Ferrariis, Federico Busatta e Antonio Auricchio.

La struttura della norma e gli adempimenti necessari per una coerente applicazione in azienda sono stati affrontati dall’avv. Francesco Bruni “Le aziende, assistite dalle opportune figure professionali, sono chiamate a strutturare un sistema adeguato di verifiche e controlli per prevenire sanzioni riconducibili ai casi di responsabilità amministrativa. Si tratta di adempimenti delicati sui quali è necessario da subito adottare la corretta architettura organizzativa”.

L’avv. De Ferrariis ha poi illustrato la crescente attenzione agli assetti organizzativi adeguati e le ricadute applicative per amministratori e sindaci delle società e le conseguenze della mancata o non corretta adozione di tali modelli, anche in chiave processuale, offrendo alcuni esempi pratici basati su sentenze rese da diversi tribunali. Ha dunque evidenziato come sia fondamentale per gestori, controllori e professionisti che affiancano l’impresa, la conoscenza dei processi produttivi e del mercato di riferimento, al fine di consentire l’adozione di assetti organizzativi e di procedure interne adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, agendo dunque in maniera concertata in una fase fisiologica e non patologica.

Sui contenuti degli assetti organizzativi adeguati che le Aziende sono chiamate ad adottare, sul ruolo che amministratori e Sindaci devono svolgere, sui sistemi di controllo e disciplinare da utilizzare si è soffermato l’avv. Busatta che, rivolgendosi agli studenti dell’Istituto tecnico Guido Donegani di Crotone presenti in sala, ha sottolineato l’importanza, in contesti complessi come le aziende, di far crescere la cultura della regola e dei controlli come strumenti funzionali ad uno sviluppo solido dell’economia.

A conclusione l’avv. Auricchio ha evidenziato l’importante lavoro di collaborazione e affiancamento con il sistema Confindustria e con il mondo delle imprese svolto dallo Studio Gianni & Origoni in tanti anni di attività. I lavori sono stati conclusi dopo una sessione di Q&A durante la quale sono stati approfonditi temi di interesse dei partecipanti al Seminario.

All’incontro erano presenti il Questore di Crotone, Renato Panvino, il Vice Comandante dei Carabinieri di Crotone, Colonnello Angelo Pisciotta, il Presidente del Polo Net, Luigi Borrelli, la Vice Presidente della CCIAA Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Emilia Noce, la Direttrice della sede Inps di Crotone, Antonella Cardamone, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati, Salvatore Rocca, ed il Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, Giuseppe Irrera.