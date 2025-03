Cade e si frattura una gamba, 58enne soccorso sul sentiero del Rifugio Belvedere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una caduta accidentale ha causato un trauma al ginocchio sinistro di un 58enne che domenica scorsa si è così trovato in difficoltà mentre era in Località Trifari, a Belvedere Marittimo, nel cosentino, lungo il sentiero che porta al Rifugio Belvedere.

Per soccorrerlo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Scalea, i volontari del Soccorso alpino del Pollino e una squadra della Guardia di Finanzia del capoluogo bruzio, che intorno alle 18 hanno raggiunto il malcapitato.

Il 58enne, una volta immobilizzato su una barella, è stato così portato in una zona sicura dove è stato poi affidato al personale medico della Misericordia di Amantea per le cure necessarie, dopodiché è stato traferito nella clinica Tricarico di Belvedere Marittimo. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.