Controlli straordinari nel crotonese: arresti, denunce e segnalazioni

Proseguono sempre con maggiore intensità, i controlli e le attività a tutela della sicurezza pubblica, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Crotone.

Le operazioni infatti, hanno portato all'arresto - da parte dei militari di Cutro - di un uomo del luogo, S.P., che è stato accompagnato in carcere, per scontare una pena di tre anni e nove mesi.

La Tenenza di Isola Capo Rizzuto, invece, ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di D.V., di origine rumena, che dovrà restare in detenzione per un anno.

La Stazione di Crotone, poi, ha accompagnato nella casa circondariale, un uomo crotonese, M.S., condannato ad una pena di quattro anni e quattro mesi.

Inoltre, nell’ambito dei servizi antidroga, sono stati segnalati alla Prefettura pitagorica, dieci persone, di cui sei italiani - fra i quali figurano un sedicenne ed un quindicenne - e quattro stranieri, per possesso di sostanza stupefacente.

Invece, in materia di controlli alla circolazione stradale, la Sezione Radiomobile del Nor, ha deferito all’Autorità Amministrativa, un uomo risultato positivo al test per l’abuso di alcolici alla guida.