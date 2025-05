Controlli nel crotonese: un arresto e due denunce a Cutro

I carabinieri di Crotone nelle scorse ore hanno intensificato i controlli sul territorio concentrandosi in particolare sui popolosi centri della provincia, come Cutro e Isola Capo Rizzuto, interessati dalle rispettive celebrazioni religiose.

In questo contesto proprio a Cutro, hanno denunciato un uomo per maltrattamenti in famiglia, reato che rientra nell’ormai noto “codice rosso”.

Nello stesso comune, ma in una sua frazione, è stato poi eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un italiano condannato a Bologna a 4 anni e 6 mesi di reclusione per traffico e spaccio di stupefacenti.

I militari non hanno però tralasciato il controllo del territorio in senso stretto: durante si servizi su strada hanno infatti elevato diverse sanzioni per violazioni del Codice della Strada, denunciando per guida in stato di ebbrezza un giovane a cui è stata anche ritirata la patente.