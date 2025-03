Blitz anti ‘ndrangheta tra Crotone e l’Emilia, in cinque in carcere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Cinque persone sono finite in carcere per associazione mafiosa, mentre sono ancora in corso una ventina di perquisizioni tra le province di Reggio Emilia, Modena e Parma, in Emilia Romagna; Mantova, in Lombardia; e Crotone, in Calabria, nel cui contesto sono state eseguite anche le misure cautelari.

È l’esito, per ora, del blitz contro la ‘ndrangheta scattato dalle prime ore dell’alba di oggi nelle quattro province in cui sono entrati in azione, nell’ambito dell’operazione convenzionalmente chiamata “Ten”, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, con l’ausilio dello Sco, il Servizio Centrale Operativo e dei colleghi delle Mobili di Bologna e del capoluogo pitagorico. Alle attività stanno prendendo parte anche i militari della Guardia di Finanza reggiana.

Maggiori dettagli sull’inchiesta saranno resi noti nel corso di una conferenza che si terrà alle 10 nella Questura reggiana, alla presenza del Questore, del Procuratore della Repubblica di Bologna facente funzioni, Francesco Caleca, del Sostituto Beatrice Ronchi e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

